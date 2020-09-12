Rus uzman, hangi hastalıkları taşıyanların Covid-19 aşısı yaptıramayacağını açıkladı
Rus bağışıklık uzmanı Vladislav Jemçugov, hangi hastalıkları taşıyanların yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı yaptırmaması gerektiğini açıkladı.
Rus bağışıklık uzmanı Vladislav Jemçugov, Rus medyasına açıklamasında, örneğin onkolojik hastalıklarda, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanan hastalar için Covid-19 aşısının yasak olduğunu belirterek, "Şöyle bir durum ortaya çıkıyor, bir yandan aşı zorunluluğu var, diğer yandan da bu aşının yapılmaması gerekiyor. Her halükarda son kararı, hastanın tedavi gördüğü doktor verecek" ifadelerini kullandı.
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