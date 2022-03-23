Çin’de düşen yolcu uçağının kara kutusu bulundu
Çin Sivil Havacılık İdaresi, 21 Mart'ta düşen yolcu uçağına ait kara kutulardan birinin bulunduğunu açıkladı
Çin’in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nde 132 kişi taşıyan yolcu uçağının düşmesinin ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), düşen uçağa ait iki kara kutudan birinin bulunduğunu duyurdu. Çinli yetkililer, uçağın düştüğü sırada tehlikeli hava koşullarının olmadığını kaydetti.
China Eastern Havayolları şirketine ait 9’u mürettebat 132 kişi taşıyan Boeing 737-800 yolcu uçağı Pazartesi günü öğleden sonra Wuzhou kentinde dağlık bir alana düşmüştü. Kurtarma çalışmaları kapsamında 2 binden fazla kişi bölgeye gönderilmişti.
Kazanın nedeni henüz bilinmezken havayolu şirketi tarafından dün yapılan açıklamada, şu ana kadar kimsenin kurtulamadığı belirtilmişti.
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