Çin'de koronavirüs tırmanışa geçti, yeni önlemler başladı
Çin, Nanjing kentinde artan vakaların ardından Ocak sonundan beri en yüksek günlük vaka sayısı artışını kaydederken, kentte salgını kontrol altına almak için ikinci tur kitlesel test uygulaması başladı.
Çin, 25 Temmuz'da günde 76 yeni koronavirüs vakası açıkladı. Çin, virüsün yayılmasını engellemek için hızla tespit ve test uygulamalarıyla koronavirüs vakalarına karşı sıfır tolerans yaklaşımı benimsemişti.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu bugün yaptığı açıklamada yerel vakaların yeni vakaların 40'ını oluşturduğunu belirtirken bir gün önce yerel vakalar toplam vaka sayısının yalnızca beşini oluşturuyordu.
Çin'de toplam vaka sayısı 92 bin 605, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 bin 636 seviyesinde.
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