Koronavirüs korkuttu, Tokyo'dan çekildiler!
Gineli sporcular koronavirüs gerekçesiyle Tokyo 2020'ye katılmayacak.
Batı Afrika ülkesi Gine'nin 5 kişilik olimpiyat takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacak.
Ülkenin Spor Bakanı Sanoussy Bantama Sow, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgınında yeni çıkan varyantların ardından Gineli atletlerin sağlığını korumak amacıyla Tokyo Olimpiyatları'na katılmama kararı aldığımızı üzülerek bildiriyorum." dedi.
Ülke basınında yer alan haberlerde, salgının yanı sıra ülkede yaşanan finansal zorlukların da bu kararın alınmasında etkili olduğu iddia edildi.
Gine'nin olimpiyat takımında yüzücüler Mamadou Tahirou Bah ve Fatoumata Lamarana Toure, güreşçi Fatoumata Yarie Camara, sprinter Aissata Deen Conte, judocu Mamadou Samba Bah yer alıyordu.
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