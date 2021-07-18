Çin'de ‘Monkey B’ virüsü nedeniyle ilk can kaybı yaşandı
Çin'in başkenti Pekin'de 53 yaşındaki erkek veteriner ‘Monkey B’ (BV) virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Bu ölümün virüsten kaynaklı ilk ölüm olduğu açıklandı.
Hindustantimes'ın haberine göre, Pekin’de 53 yaşındaki veteriner, bulantı ve kusma şikayetlerinden 1 ay sonra ateş ve nörolojik semptomlar göstermeye başladı.
China CDC Weekly’nin yaptığı açıklamaya göre, 53 yaşındaki veteriner cerrah, Mart başında ölmüş iki maymunu inceledikten sonra BV virüsüne yakalandı. Birkaç farklı hastanede tedavi altına alınan veteriner, 27 Mayıs’ta hayatını kaybetti.
TEST SONUCUNDA BV VİRÜSÜNE RASTLANDI
Nisan ortalarında bir grup araştırmacı, hastalığı tanımlamak için hastadan omurilik sıvısı, kan, burun sürüntüsü ve plazma dahil birtakım örnekler topladı. Çin Ulusal Viral Hastalık Kontrol ve Önleme Enstitüsüne gönderilen örneklerde, yapılan RT-PCR testleri sonucunda sadece BV virüsünün pozitif çıktığı bildirildi.
Hayatını kaybeden hastayla yakın temasta olduğu düşünülen tüm yakınlarının testlerinin negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı. Virüsün, veterinerler, hayvan bakım personelleri ve laboratuvar araştırmacıları için tehdit oluşturabileceği ifade edildi.
Kaynak: Sputnik Türkiye
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