Çin'de yetiştirilen yeşil soğan Guinness rekorlar kitabına girdi

19 Kasım 2020 Perşembe, 12:20

Haftasonu gerçekleşen etkinlikte hazır bulunan Guinness yetkilileri tarafından yapılan ölçümde 2 metre 53 cm’lik yeşil soğanın bugüne kadar yetiştirilmiş en uzun yeşil soğan olduğu görüldü.



Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre Zhangqiu, yeşil soğan yetiştirme konusunda köklü bir geçmişe sahip. 1996 yılında Çin Tarım Bakanlığı tarafından “yeşil soğanların yuvası” olarak onurlandırılan bölgede 8 bin hektarda 600 milyon kilogram yeşil soğan yetiştiriyor. Halkın yeşil soğandan elde ettiği yıllık gelir ise 700 milyon yuanın (106.3 milyon dolar) üzerinde.





