Çin’den ABD vatandaşlarına gözaltı uyarısı
Çin hükümeti, ABD'de Çinli öğrenci ve araştırmacıların yargılanmasına karşılık olarak Çin'deki ABD vatandaşlarının gözaltına alabileceği uyarısında bulundu.
The Wall Street Journal gazetesindeki haberde, Çinli yetkililerin birçok kanal aracalığıyla ABD hükümet yetkililerini konuyla ilgili defalarca uyardığı belirtildi.
Çin, Washington'a gönderdiği mesajında, Çinli öğrenci ve araştırmacıların ABD mahkemelerinde yargılanmasının son bulması gerektiği, aksi takdirde Çin'deki ABD vatandaşlarının yasaları çiğnemekten gözaltına alınabileceğini ifade etti.
Haberde ayrıca Washington'daki Çin Büyükelçiliğinin konuyla ilgili sorulara herhangi bir yorumda bulunmadığına dikkat çekildi.
ÇİN’DEN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
ABD Adalet Bakanlığı, temmuzda akademik kurumlarda araştırma yapmak için vize başvurusunda bulunan üç Çin vatandaşının Çin Halk Kurtuluş Ordusu'yla bağlantısını gizlediği iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.
KEYFİ GÖZALTI
ABD Dışişleri Bakanlığı, eylülde "keyfi gözaltı" ve "yerel yasaların keyfi olarak uygulandığı" gerekçesiyle, Çin ana karasına ve Hong Kong'a seyahat etmek isteyen vatandaşlarına yönelik yeni bir seyahat uyarısında bulunmuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Faili meçhulleri hatırlatan kare
- Denizli Valisi, esnafı azarlayan tavrıyla gündemde
- Erdoğan'a yakın isimden dikkat çeken tweet
- Soylu'dan Denizli Valisi için açıklama
- Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e Türkçe tepkisi
- İmamoğlu'ndan çok sert yasak tepkisi
- İktidar kendi kendine yıkılıp çöker mi?
- 'Daha çok yükselecek...'
- Önlenemeyen yükseliş
- Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçeceği iddia edildi
Video Haberler
- Muharrem İnce ile yurttaş arasında ilginç diyalog
- Metin Uca'dan çok sert sözler: O adamı rezil edeceğim!
- İmamoğlu'ndan çok sert yasak tepkisi
- Skandal görüntüler: 'Hayatımızı 6 TL’ye sonlandırıyoruz'
- Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
- İstanbul’da feci ölüm kamerada
- Sokak röportajında isyan eden yurttaşın gözyaşları
- Kadıköy'deki kavgaya köpekler de dahil oldu!
- Muharrem İnce'yi üzen askerlik anısı
- Denizde bulduğu para dolu çantayı sahibine gönderdi
En Çok Okunan Haberler
- Faili meçhulleri hatırlatan kare
- Denizli Valisi, esnafı azarlayan tavrıyla gündemde
- Erdoğan'a yakın isimden dikkat çeken tweet
- Soylu'dan Denizli Valisi için açıklama
- Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e Türkçe tepkisi
- İmamoğlu'ndan çok sert yasak tepkisi
- İktidar kendi kendine yıkılıp çöker mi?
- 'Daha çok yükselecek...'
- Önlenemeyen yükseliş
- Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçeceği iddia edildi