Çin'den ajanlık suçlamasıyla tutuklanan Kanadalılarla ilgili açıklama
Çin makamları, casusluk suçlamasıyla tutuklanan iki Kanada vatandaşının, Huawei şirketinin üst düzey yöneticisi Meng Wanzhou aleyhinde Kanada'da devam eden iade davasıyla bir ilgisi bulunmadığını açıkladı ve Meng'in serbest bırakılması için Kanada hükümetine çağrı yaptı.
Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian gazetecilere verilen günlük brifing sırasında tutuklu Kanada vatandaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, 2018 yılında devlet güvenlik suçlamaları nedeniyle tutuklanan Michael Kovrig ve Michael Spavor'un durumlarını “keyfi tutuklama” olarak adlandırmasına yanıt veren Zhao, Çin'de keyfi gözaltı diye bir şey olmadığını söyledi.
NE OLMUŞTU?
Çin, Kanada’nın 1 Aralık 2018 tarihinde Vancouver şehrinde Huawei’nin kurucusunun kızı olan Baş Finans Memuru Meng Wanzhou’yu tutuklamasından kısa bir süre sonra Kanada vatandaşı olan eski Diplomat Michael Kovrig ve iş adamı Michael Spavor’u “devlet güvenliği” suçlamaları ile gözaltına almıştı. Kanada ise tutuklamaları “keyfi” olarak nitelendirmiş ve 2 Kanadalının serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Çin, ise tutuklamaların Wanzhou’nun tutukluluğuyla ile ilgili olmadığını savunmuştu.
Savcılık, Kovrig ve Spavor’a yapılan suçlamaları bugün açıkladı. Kovrig, Pekin 2. Halk Savcılığı tarafından devlet sırları ve istihbaratını denizaşırı güçler için toplamak, Spavor ise Liaoning eyaletine bağlı Dandong Halk Savcılığı tarafından denizaşırı güçlere devlet sırlarını yasa dışı şekilde sağlamakla suçlandı. Yetkilier, Kovrig ve Spavor’un ömür boyu hapis cezası alabileceklerini dile getirdi.
Video Haberler
- Habertürk'te YKS tartışması! 'Burası onun yeri değil'
- Sahnede bayıldı! Koronavirüs olduğu ortaya çıktı
- Acemi askere eziyete ilişkin yeni gelişme
- Antalya’da Kaleiçi’ndeki tarihi kerpiç bina yandı
- AKP'den neden vazgeçtiğini böyle açıkladı
- Trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi!
- Kılıçdaroğlu'ndan videolu Babalar Günü mesajı
- Babalar Günü'nde babasının yer aldığı görüntüyü paylaştı
- Komandolar sınır ötesine böyle geçti
- Eşiyle tartıştı, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi