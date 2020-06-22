Çin'den ajanlık suçlamasıyla tutuklanan Kanadalılarla ilgili açıklama

22 Haziran 2020 Pazartesi, 11:03

Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian gazetecilere verilen günlük brifing sırasında tutuklu Kanada vatandaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, 2018 yılında devlet güvenlik suçlamaları nedeniyle tutuklanan Michael Kovrig ve Michael Spavor'un durumlarını “keyfi tutuklama” olarak adlandırmasına yanıt veren Zhao, Çin'de keyfi gözaltı diye bir şey olmadığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Çin, Kanada’nın 1 Aralık 2018 tarihinde Vancouver şehrinde Huawei’nin kurucusunun kızı olan Baş Finans Memuru Meng Wanzhou’yu tutuklamasından kısa bir süre sonra Kanada vatandaşı olan eski Diplomat Michael Kovrig ve iş adamı Michael Spavor’u “devlet güvenliği” suçlamaları ile gözaltına almıştı. Kanada ise tutuklamaları “keyfi” olarak nitelendirmiş ve 2 Kanadalının serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Çin, ise tutuklamaların Wanzhou’nun tutukluluğuyla ile ilgili olmadığını savunmuştu.



Savcılık, Kovrig ve Spavor’a yapılan suçlamaları bugün açıkladı. Kovrig, Pekin 2. Halk Savcılığı tarafından devlet sırları ve istihbaratını denizaşırı güçler için toplamak, Spavor ise Liaoning eyaletine bağlı Dandong Halk Savcılığı tarafından denizaşırı güçlere devlet sırlarını yasa dışı şekilde sağlamakla suçlandı. Yetkilier, Kovrig ve Spavor’un ömür boyu hapis cezası alabileceklerini dile getirdi.

