Çin’den Gürcistan’a 100 bin doz aşı bağışı

30 Nisan 2021 Cuma, 15:35

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında birçok ülkede başlatılan aşılama kampanyaları devam ediyor. Aşılamam programına yardım kapsamında Çin, Gürcistan’a Sinovac üretimi korona virüs aşısı bağışladı. Çin aşılarını taşıyan uçak, gece saatlerinde başkentteki Tiflis Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. Aşılar, Gürcistan Mülteciler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakan Yardımcısı Giorgi Tsotskolauri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Khvtisiashvili ve Çin’in Tiflis Büyükelçisi Lee Yen tarafından karşılandı.

Gürcistan Sağlık Bakanı Yardımcısı Tamar Gabunia bugün yaptığı açıklamada,"Sinovac aşısının kullanımına Dünya Sağlık Örgütü’nün onayından sonra başlayacağız. Ancak bu süreç ertelenirse Kurumlararası Koordinasyon Konseyi, Sinovac’ın kullanım koşullarını görüşecek" ifadelerini kullandı.

Sinovac, Gürcistan’a teslim edilen ikinci Çin aşısı oldu. Ülkeye Nisan ayı başında 100 bin doz Sinopharm aşı ulaşmıştı.

Gürcistan, 6 Mayıs’ta COVAX programından 43 binden fazla Astrazeneca aşısı gelmesini bekliyor.



