Çin'den Harvard iddiaları yanıt: İnanılmaz derecede saçma

09 Haziran 2020 Salı, 16:51

Harvard Tıp Fakültesinde görevli uzmanlar, farklı tarihlerde çekilmiş uydu fotoğraflarını karşılaştırarak, yeni tip koronavirüsün Çin’in Wuhan kentinde, açıklanandan çok daha önce yayılmış olabileceğini öne sürdü.

Araştırma ekibi, geçen sonbaharda çekilmiş uydu görüntülerine dayanarak, Wuhan'daki hastanelerin otoparkındaki araç sayısının bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında büyük artış gösterdiğini ve bunun Covid-19 salgınından kaynaklanan bir hastane ziyareti yoğunluğu olabileceğini iddia etti.

Araştırma sözcüsü, “Artan hacmin yeni tip virüsle doğrudan ilişkili olup olmadığını doğrulayamasak da kanıtlarımız koronavirüsün, Wuhan Deniz Ürünleri pazarında [Çinli otoriteler tarafından] tanımlanmadan çok önce ortaya çıktığını gösteren diğer çalışmaları destekliyor” dedi.

"İNANILMAZ DERECEDE SAÇMA..."

Edinburgh Üniversitesi'nden viroloji uzmanı Paul Digard ise salgınları tespit etmek için arama motoru verilerini ve hastane trafiğinin uydu görüntülerini kullanmanın "bir miktar geçerliliği olan ilginç bir fikir" olduğunu söyledi ve sonucu tam olarak karşılaşamadığını da sözlerine ekledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, Salı günü yaptığı açıklamada, “Trafik hacmi gibi yüzeysel gözlemler ile bu sonuca varmanın inanılmaz derecede saçma olduğunu düşünüyorum” dedi.