Çin'den oyun bağımlılığına karşı yeni adım: Çocuklara haftada 3 saat sınırı
Çin'de, çocukların ekran başında geçirdiği süreyi azaltmak için yeni bir karar alındı. Ülkenin Ulusal Basın ve Yayın İdaresi, 18 yaşın altındaki çocukların haftada toplam 3 saatten fazla online oyun oynamasını yasakladı.
Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresi, oyun bağımlılığının önüne geçmek için online oyunlarla ilgili yeni kısıtlamaları duyurdu. Yeni düzenlemeye göre 18 yaşın altındaki çocuklar Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri sadece birer saat oyun oynayabilecek. Buna göre çocukların tatillerde de yalnızca günde 1 saat oyun oynamasına izin verilecek.
Sözcü'de yer alan habere göre, çocukların geçerli günlerde yerel saatle yalnızca 20.00 ve 21.00 arasında oyun oynayabileceği belirtilirken, oyun şirketlerinin belirlenen saatler dışında reşit olmayanlara oyun erişimi sağlaması yasaklanacak ve doğrulama sistemleriyle gerçek kimliklerle giriş yapılması sağlanacak.
Çin, daha önce reşit olmayanların oyunlara erişim saatlerini tatil günlerinde 3 saat, diğer günlerde ise 1 buçuk saat ile sınırlandırmıştı.
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