Çin'e uçuşlar yeniden başlıyor
Çin Sivil Havacılık İdaresi, koronavirüs nedeniyle durdurulan yabancı hava yolu şirketlerinin Çin uçuşlarının tekrar başlayacağını bildirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD’nin Çin hava yolu şirketlerinin bu ülkeye uçuşlarını askıya alma kararına ilişkin "Çin, bu durumdan oldukça üzüntü duyuyor" ifadesini kullandı.
CAAC’nin, ABD Ulaştırma Bakanlığı ile iki ülke arasındaki hava yolu seferlerine ilişkin yakın iletişimde bulunduğunu ve bazı düzenlemelere ilişkin gelişmeler kaydedildiğini aktaran Cao "ABD’nin sorunun çözümü noktasında engel çıkarmamasını umuyoruz." dedi.
ABD Ulaştırma Bakanlığı, dün, Çin hava yolu şirketlerinin ABD'ye yaptığı tarifeli uçuşların askıya alınacağını, kararın Çin yönetiminin ABD hava yolu şirketlerinin ülkeye uçuşlarına devam etmesine izin vermemesi üzerine alındığını açıklamıştı.
Bakanlık, Çin hava yolu şirketlerinin ABD'ye veya ABD'den olan tarifeli yolcu uçuşlarının 16 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere askıya alınacağını kaydetmiş, söz konusu kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın kararı doğrultusunda 16 Haziran'dan önce yürürlüğe girebileceğini belirtmişti.
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