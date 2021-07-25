Ciner'den Galler'e 350 milyon poundluk yatırım

25 Temmuz 2021 Pazar, 09:23

Türk şirketlerinin yeni gözdesi Birleşik Krallık’a gidenler arasında Ciner Grubu da katıldı. Enerjiden denizciliğe, medyadan cam sanayiine birçok alanda faaliyet gösteren Ciner Grubu, bu kez Brexit ile Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine giren Birleşik Krallık’a çevirdi.

Ciner Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Didem Ciner, “Güney Galler, müşterilerimizin mevcut Birleşik Krallık operasyonlarına hizmet etmek için iyi bir konumda. Karayolu ve liman altyapısına iyi erişim ve yetenekli bir yerel işgücü, Galler, Ciner’in genişlemesi için bariz bir bölge haline geliyor” dedi.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre, 350 milyon sterlin yani bugünkü kurla 4.1 milyar TL yatırımla kurulacak olan tesisin inşaat sürecinde 450 kadar işçi çalışacak. Ciner, tesisin faaliyete geçtiğinde ise yaratılacak istihdamın 600 olacağını ifade etti. Yapılacak yatırım, 21.5 hektarlık alan içerisine kurulacak. 131 bin metrekarelik alanda faaliyet gösterecek tesis, Avrupa’nın en modern fabrikalarından biri olacak.