Cineworld: Dünyanın 2. büyük sinema zinciri, ABD ve İngiltere'deki salonlarını geçici olarak kapatacak
Şirketin 663 sinemasını kapsayan bu kararıyla yaklaşık 45 bin çalışan işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Şirketin CEO'su Mooky Greidinger, salonların ne zaman açılabileceği konusunda tarih vermekten kaçındı ve "Bu kolay bir karar olmadı. Gelişmeleri izleyeceğiz" demekle yetindi.
Dünyanın ikinci en büyük sinema zinciri Cineworld, Perşembe günü ABD ve İngiltere'deki tüm salonlarını geçici olarak kapatacağını açıkladı.
Şirketin 663 sinemasını kapsayan bu kararıyla yaklaşık 45 bin çalışan işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.
Regal ve Picturehouse zincirlerinin de sahibi olan şirket, geçici kapatma kararının koronavirüs salgınındaki sınırlamalar ve filmlerin vizyona giriş tarihlerinin ertelenmesi nedeniyle aldığını duyurdu.
Şirketin CEO'su Mooky Greidinger, salonların ne zaman açılabileceği konusunda tarih vermekten kaçındı ve "Bu kolay bir karar olmadı. Gelişmeleri izleyeceğiz" demekle yetindi.
Dünyanın en büyük sinema zinciri AMC Group'un da benzer sıkıntılar yaşadığı haber veriliyor.
İLK ALTI AYDA 1,6 MİLYAR DOLAR ZARAR
Kapatma kararının ardından Cineworld'ün hisseleri yüzde 27 değer kaybetti.
Şirket Eylül'de bu yılın ilk altı ayı için 1,6 milyar dolar zarar açıklamıştı.
İngiltere'de sinema salonları, koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesiyle Temmuz'da yeniden açılmıştı. Ancak film stüdyoların büyük yapımların vizyona giriş tarihini ertelemesi sinemaları zora soktu.
Son James Bond filmi "No Time To Die"ın (Ölmek İçin Zaman Yok) Nisan ayında gösterime girmesi planlanıyordu. Ancak bu tarih önce 12 Kasım'a ardından da Nisan 2021'e ertelendi.
Disney'nin Black Widow ve Steven Spielberg'in West Side Story filmleri de 2021'e ertelenen filmler arasında.
Disney 2021 ve 2027 arasında gösterime girecek Avatar ve tüm Star Warsfilmlerini birer yıl süreyle ertelemişti. Bu karar uyarınca Avatar 2 seneye, yeni Star Wars filmi de 2022'de gösterime girmeyecek.
En Çok Okunan Haberler
- GATA Başhekim Yardımcısı'ndan tepki çeken paylaşım!
- SBÜ Başhekim Yardımcısı'nın Medeni Kanun hazımsızlığı
- Tehditkâr vekilin marka merakı gündem oldu
- İşte Türkiye'de kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il
- Washington'daki Atatürk büstünü Siyahlar korudu!
- Fatih Portakal, hasta-vaka ayrımının sebebini açıkladı
- Erdoğan’ın elini öptürmediği Nurcunun cenazesi
- 'Vallahi de billahi de benim değil'
- ABD'deki son seçim anketinde sürpriz sonuç!
- AKP'den dikkat çeken 'ittifak' açıklaması
Video Haberler
- Otobüste tükürüklü tokatlı maske kavgası kamerada
- Cihangir'de skandal partinin görüntüleri!
- İzlenme rekoru kıran top kurtarma operasyonu
- Raflar domino taşı gibi devrildi: 1ölü, 8 yaralı
- Azerbaycan kanalında sevinç gözyaşları
- Üzerine yürüyen genci silahla bacaklarından vurdu
- Otobüsün peşinden koştu, canından oldu
- Nusret'in zor anları sosyal medyaya damga vurdu
- GP'li isimden 'Cumhurbaşkanlığı' özrü
- ANFA görevlisinin vekil aracıyla yaralandığı görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- GATA Başhekim Yardımcısı'ndan tepki çeken paylaşım!
- SBÜ Başhekim Yardımcısı'nın Medeni Kanun hazımsızlığı
- Tehditkâr vekilin marka merakı gündem oldu
- İşte Türkiye'de kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il
- Washington'daki Atatürk büstünü Siyahlar korudu!
- Fatih Portakal, hasta-vaka ayrımının sebebini açıkladı
- Erdoğan’ın elini öptürmediği Nurcunun cenazesi
- 'Vallahi de billahi de benim değil'
- ABD'deki son seçim anketinde sürpriz sonuç!
- AKP'den dikkat çeken 'ittifak' açıklaması