Uluslararası İstanbul Film Festivali’nin 39.’su ve Filmekimi galaları ile sinemaseverler ekim ayında festival filmlerine doyacak

05 Ekim 2020 Pazartesi, 06:00

Ulusal yarışmadan sonra sıra geldi, “Sinemaya yeni bakışlar” teması altında yarışacak 12 film içinden Uluslararası Altın Lale’nin sahibini bulmaya; 39. İstanbul Film Festivali 9 Ekim’de başlıyor. 20 Ekim’e kadar sürecek festivalde Asya yakasında Kadıköy, Avrupa yakasında Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda olmak üzere iki salonda gösterimler yapılacak ama Uluslararası Yarışma sadece çevrimiçi platformda (filmonline.iksv.org) izlenebileceği için asıl izleyici grubu orada olacak.

Biletler cuma günü satışa çıktı ve büyük bir hızla kapışıldı. Yine de ek gösterimler olacak, yerlerin de tümü bitmedi. Pandemi döneminde olduğumuzu unutmuyoruz, nerede o eski festivaller, İstiklal Caddesi’nde bir filmden çıkıp ötekine koşturduğumuz, arada bir çorba içtiğimiz günler diyoruz ama ilkbaharda ulusal yarışmayı yaptığımızda sokağa bile çıkamıyor, bütün filmleri sadece çevrimiçi seyrediyorduk! Şimdi yine de gözünü karartan, bütün önlemlerini almış iki sinema salonunda belgeselleri ve Film Ekimi galalarını izleyebilecek.

Uluslararası Yarışmada gösterilen 12 filmden hangisinin Altın Lale’ye hak kazandığı ve Ulusal Belgesel Yarışması’nın kazananları ise 20 Ekim akşamı açıklanacak. 39. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma Jüri Başkanı yönetmen Tayfun Pirselimoğlu, jüri üyeleri oyuncu Hazar Ergüçlü, yönetmen Burak Çevik, sinema tarihçisi ve programcı Jasmin Basic ile dağıtımcı Anthony Bobeau.

Yarışmanın ödülü ise yönetmene 10 bin Avro, dağıtımcıya 50 bin TL olarak bölüştürülüyor. Jüri Özel Ödülü’nü kazanan yönetmene ise 5 bin Avro verilecek.

FİLM EKİMİ GALALARI

Bu yıl, festival Filmekimi ile birleşti. Her yıl çok büyük izleyiciye hitap eden Filmekimi galalarında ödüllü filmler Türkiye prömiyerlerini yapacak. Böylece ekim ayında toplam 40 yeni film gösterilmiş olacak.

FİLMLER ALTIN LALE İÇİN YARIŞACAK DİRİ:

- Mickey ve Ayı / Mickey and the Bear / Annabelle Attanasio / ABD

- Sarı Hayvan / Um Animal Amarelo / A Yellow Animal / Felipe Bragança / Brezilya, Portekiz

- Luxor / Zeina Durra / Mısır, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri

- Sanctorum / Joshua Gil / Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Katar

- Koza / Kokon / Cocoon / Leonie Krippendorff / Almanya

- Oğul-Ana / Pesar-Madar / Son-Mother / Mahnaz Mohammadi / İran, Çek Cumhuriyeti

- Yabancı / Exil / Exile / Visar Morina / Almanya, Belçika, Kosova

- Denizaltısı da Olsun İsteyen Cam Temizleyici / Window Boy Would Also Like to Have a Submarine / Alex Piperno / Uruguay, Arjantin, Brezilya, Hollanda, Filipinler

- Yankılar / Bergmál / Echo / Rúnar Rúnarsson / İzlanda, Fransa, İsviçre

- Öteki Kuzu / The Other Lamb / Malgorzata Szumowska / İrlanda, Belçika, ABD

- Atlantis / Valentyn Vasyanovych / Ukrayna

- Kuş Dili / Mowa Ptaków / Bird Talk / Xawery Zulawski / Polonya

FİLMEKİMİ GALALARI BEKLENEN FİLMLER...

İstanbul Film Festivali, 'Galalar' bölümünde bu yıl pandemi nedeniyle Filmekimi’ni konuk ediyor. Beklenen, filmler, Türkiye prömiyerlerini Filmekimi Galaları’nda yapacak. Filmekimi Galaları filmlerinin tümü sinema salonlarında gösterilecek.

- Anne Gibi / Asa ga Kuru / True Mothers / Naomi Kawase / Japonya

- Önsezi Kitabı / The Book of Vision / Carlo Hintermann / İtalya, İngiltere, Belçika

- İyi Bir Eş Olmanın Yolları / La bonne épouse / How To Be A Good Wife / Martin Provost / Fransa

- Alabora / Surge / Aneil Karia / İngiltere

- Pinokyo / Pinocchio / Matteo Garrone / İtalya, Fransa, İngiltere

- Günler / Rizi / Days/ Tsai Ming-liang / Tayvan

- 85 Yazı / Eté 85 / Summer of 85 / François Ozon / Fransa, Belçika

- Alelade Bir Yuva / Nowhere Special / Uberto Pasolini / İtalya, Romanya, İngiltere

- Umudun Dili / Persian Lessons / Vadim Perelman / Rusya, Almanya

- Undine / Christian Petzold / Almanya, Fransa

- Yaramaz Çocuk / Enfant Terrible / Oskar Roehler / Almanya

- Kaçan Kadın / Domangchin yeoja / The Woman Who Ran / Hong Sang-soo / Güney Kore

- Körkütük / Druk / Another Round / Thomas Vinterberg / Danimarka

- Ter / Sweat / Magnus von Horn / Polonya, İsveç

- Nomadland / Chloé Zhao / ABD