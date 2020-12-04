Çin'in "Çang'ı-5" keşif aracı topladığı örneklerle Ay'dan ayrıldı
Çin'in Çang'ı-5 keşif aracı topladığı toprak örneklerini Dünya'ya getirmek üzere Ay'dan ayrıldı.
Xinhua ajansının haberine göre, Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), "Çang'ı-5" keşif aracının topladığı toprak örneklerini Dünya'ya getirmek üzere Ay'dan hareket ettiğini duyurdu.
Yerel saatle 23.00 sularında gerçekleşen havalanma işleminin ardından havalanma modülünün motorunun 6 dakika çalıştığı belirtildi.
Keşif aracının, Ay'ın yörüngesinde seyreden yörünge modülüne kilitlenmesi ve Dünya'ya dönüş yolculuğuna başlaması bekleniyor. Çang'ı-5 keşif aracı, CNSA'nın daha önce paylaşılan hareket programına göre Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne inecek.
Çang'ı-5'in topladığı örneklerin tam yaşı da dahil olmak üzere Ay ve Güneş sistemi hakkında bilinmeyen birçok noktayı aydınlatacağı ve uzay çalışmalarına katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.
Çang'ı-5 bu görevi başarıyla yerine getirmesi durumunda, Çin'in uzay programı kapsamında ilk kez Dünya dışı bir yerden toprak örneği getirmiş olacak.
Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) dün Çang'ı- 5'in başarılı inişinden dolayı Çin'i tebrik etmiş ve "Ay'da toplanan örneklerin Dünya'ya getirilmesi durumunda uluslararası bilim camiasını ilerletebilecek bu örnekleri incelemekten herkesin faydalanacağını umuyoruz." ifadesini kullanmıştı.
Çang'ı- 5'in 4 modülü 24 Kasım'da Uzun Yürüyüş 5-Y roketiyle Vınçang'daki merkezden fırlatılmıştı.
23 gün sürmesi planlanan misyon başarıyla tamamlanırsa Çin, ABD ve Sovyetler Birliği'nden sonra Ay'dan Dünya'ya örnek getiren üçüncü ülke olacak.
2019'da Çang'ı-4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.
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