Çinli bilim insanları, koronavirüsün 2019 yazında Hindistan'dan yayıldığını iddia etti

28 Kasım 2020 Cumartesi, 12:00

Çalışmada virüsün yayılma nedeninin su kıtlığı olduğu savunuldu (Fotoğraf: Reuters)



Henüz nihai bağımsız denetlemeden geçmeyen araştırmada SARS-CoV-2 virüsünün maymunlardan insanlara nasıl bulaştığı incelendi.

Çinli bilim insanlarına göre Hindistan'da 2019'da mayıstan hazirana kadar süren sıcak dalgası, su kıtlığına yol açtı. Bundan ötürü de insanlar maymun gibi vahşi hayvanlarla ortak su kaynaklarını kullanmak durumunda kaldı.

Ayrıca araştırmacılar, Hindistan'daki zayıf hijyen koşulları, "görece daha az verimli" kamu sağlığı sistemi, "tropikal iklim" ve "genç nüfusun çoğunluğu" gibi unsurların salgının yayılmasında önemli rol oynadığını savundu.

Çalışmaya göre Hindistan'daki "insandan insana ilk bulaşma" vakası 2019 temmuz ya da ağustosta yaşandı.

Öte yandan, araştırma bazı bilim insanları tarafından yanlı olmakla eleştirildi.

Glasgow Üniversitesi'nden Profesör David Robertson, Çinli bilim insanlarının yaklaşımını "taraflı" olarak değerlendirdi.

Profesör, araştırmaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Araştırmanın yazarları, salgının Çin'de ortaya çıktığı ve buradan yayılmaya başladığına işaret eden geniş çaplı epidemiyolojik verileri göz ardı ediyor. Bu çalışma SARS-CoV-2’'e yönelik yeni bir bilgi sunmuyor."

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Çinli yetkililer mart ayında virüsün Vuhan bölgesine gelen ABD askerlerinden bulaştığını iddia etmişti.