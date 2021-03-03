Çinli uzman, Covid-19'a küresel sürü bağışıklığının kazanılmasının 2 ila 3 yıl süreceğini iddia etti

03 Mart 2021 Çarşamba, 13:14

Xinhua ajansının haberine göre, dün Edinburgh Üniversitesi tarafından düzenlenen çevrim içi bir sohbete katılan Cong Nanşan, "Geçen yıl, salgının kontrol altına alınmasından iki ay sonra, ekonomimizi yeniden açtık ve derslere devam ettik" dedi.

Cong, salgının sona erdirilmesi için "küresel dayanışma çağrısı" yaparak, "Aşıların geliştirilmesi ve pazarlanmasıyla birlikte, dünya çapında sürü bağışıklığına ulaşmak en az 2 ila 3 yıl sürecektir" ifadesini kullandı.

Etkinlikte Cong, ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci ile görüş alışverişinde bulunurken, ikili, ekonomik kalkınma ile salgını kontrollü önlemenin dengelenmesinin küresel bir zorluk olduğuna ve "normal hayata" dönüşte aceleci yaklaşımların ters tepebileceğine dikkati çekti.

Çin'in Vuhan kentinde ilk vakaların tespit edildiği Aralık 2019'dan bu yana salgın nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 562 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

KENDİ TASARLADIĞI COVİD-19 VİRÜSÜNÜN 3D MODELİNİ MÜZEYE BAĞIŞLADI

Fauci, kendi tasarladığı Covid-19 virüsünün 3D modelini, Smithsonian Enstitüsünün Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi’ne bağışladı.

Müze dün Fauci'yi "Büyük Amerikalılar Madalyası" ile onurlandırırken müze müdürü Anthea Hartig, Fauci'nin milyonlarca hayatın kurtarılmasına yardımcı olduğunu ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin önemli gelişmelere imza attığını kaydetti.

Fauci, müzenin ödülüne ilişkin "olağanüstü ve mahcup edici" değerlendirmesinde bulundu.







