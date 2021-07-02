Cinsel birliktelik sırasında penisi dikey bir şekilde kırıldı: Tıp tarihine geçti
İngiltere'de cinsel birliktelik sırasında penisi kırılan bir adam, dikey bir şekilde kırılan penis tedavisine konu olan ilk insan olarak tıp tarihine geçti.
İngiltere'de yaşayan bir adam, cinsel birliktelik sırasında penisini kırdı ve yapılan müdahaleyle tıp tarihine geçti.
Medical Jorunal'de anlatılan vakada, ismini vermek istemeyen adamın durumu "anormal bir bükülme kuvvetine maruz kalan erekte penis" olarak nitelendirildi.
Penis kırılmaları genelde yatay kırıklar olarak gerçekleşirken, 40 yaşındaki İngiliz 'seks sırasında penisinin dikey olarak kırıldığı bilinen ilk kişi' unvanına sahip oldu.
Yaralanmanın ana belirtisi ani bir "patlama hissi" ve "şişme" olsa da, 40 yaşındaki adamın kırık kemiğinde sadece orta derecede gerginlik ve şişlik görüldü.
Ancak cerrah, adamın penisinde "3 santimlik dikey bir yırtık olduğunu" doğruladı. Böyle durumlarda ise, "erektil disfonksiyon, aşırı penil eğrilik veya üretral stenoz" gibi uzun vadeli komplikasyonları riskini azaltmak için 24 saat içinde cerrahi müdahale gerekiyor.
Kaynak: Sputnik
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