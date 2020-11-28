Cinsel istismara iyi hal indirimi

28 Kasım 2020 Cumartesi, 02:00

Savcı mütalaasında E.M’nin kuzeni D.A. tarafından cinsel istismarına uğradığının ortaya çıkmasına karşın, mahkeme heyeti D.A’nın duruşma aşamasındaki hali ve davranışları nedeniyle iyi hal indirimi uygulayarak 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verdi.

13 AY KALACAK

İstanbul Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nce 10 Kasım’da görülen “çocuğa cinsel istismar” davasında savcı, olayda çocuğa karşı işlenen bir cinsel istismar fiili olduğunu tespit ederek, sanık D.A’nın cezalandırılmasını talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, D.A’yı “on iki yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı” suçundan 10 yıl hapis cezasına çaptırdı. Ancak heyet, sanık D.A’nın “duruşma aşamasındaki iyi hali ve davranışları” nedeniyle iyi hal indirimi uygulayarak 10 yıl hapis cezasını 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına indirdi. Bu kararın Bölge Adliye Mahkemesi’nde onanması halinde D.A, kapalı ceza infaz kurumunda 1 ay süre kaldıktan sonra açık cezaevine götürüleceği ve 1 yıl 29 günlük infaz süresini tamamlayacağı belirtildi.

Mağdurun aile avukatı İlke Örs ve Tekin Köse, cezanın alt sınırdan verilmesine ve iyi halden dolayı yapılan takdiri indirime karşı itiraz ettiklerini söyleyerek, “Ceza kanunumuz Alman ceza kanunları ve doktrininden esinlenmiş olmasına rağmen “vücuda organ veya sair cisim sokma” hususunda kadın ile erkeğe yapılan istismara ilişkin bazı olumsuz görüş farkları var. Bu farklar sadece bu dosya için değil genel anlamda uygulama açısından kanaatimizce sorunlu durumda. Şöyle ki; Türk literatüründe ve uygulamasında vücuda girmeden söz edilebilmesi için vajinanın giriş bölümüne sokma bulunması gerektiği açıktır. Ancak Alman literatüründeki bir görüşe göre vücudun dışı ile içi arasındaki ayrımı dışarıdan görülebilirliğe göre yapılmalıdır. Henüz vajinanın giriş bölümüne ulaşmamış fakat küçük dudakları aşan müdahalelerin vücuda girme teşkil ettiği kabul edilmelidir. Kadın cinsel organına dudak, diş veya dille temas edildiğinde ise kanundaki sokma şartı gerçekleşmemektedir. Her ne kadar genel kanaat aksi yönde oluşmuş olsa da mağdurenin cinsel organına yönelik dil ile yapılan müdahalede de “sair cisim veya organ sokma” fiili olarak değerlendirilmeli ve alt sınır 18 yıl uyarınca D. A cezalandırılmalıdır” ifadelerine yer verdiler.