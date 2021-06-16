Cinsel istismara maruz bırakılıp, evde doğuma zorlanmıştı, mahkeme kararını açıkladı
Zonguldak'ta, 17 yaşındaki S.K.'yi evde doğum yapmaya zorladığı iddiasıyla yargılanan annesi ve iki üvey ağabeyi hakkında mahkeme kararını verdi. Cinsel istismardan tutuklu yargılanan üvey ağabey G.K. iyi hal indirimi uygulanmayarak 30 yıl, tutuksuz sanık diğer üvey ağabey S.K. ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Anne H.K. ise beraat etti.
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S.K., geçen yıl 24 Şubat'ta evde yaptırılan doğum sonrası kanaması durmayınca annesi H.K. ve ağabeyi G.K. tarafından Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğum yapan S.K. ve bebeği koruma altına alındı. İfadesi alınan S.K., annelerinin bir, babalarının ise ayrı olduğu ağabeyi S.K.'nin kendisine evde cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. DNA raporunda ise bebeğin S.K. isimli ağabeyinden değil, diğer ağabeyi G.K.'den olduğu ortaya çıktı.
Gözaltına alınan G.K. tutuklanırken, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcının hazırladığı iddianamenin ardından tutuklu sanık G.K. ve tutuksuz sanık S.K. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Anne H.K.'nin ise 'suçu bildirmeme' suçundan 1,5 yıl hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi. S.K.'nin Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporunda ruhsal yönden kendini savunamayacak durumda olduğu ve mevcut zeka geriliğinin hekim olmayanlarca anlaşılabileceği, ancak vereceği ifadelere ana hatları ve kuvvetli delillerle desteklendiği takdirde itibar edilebileceği belirtildi.
KARAR AÇIKLANDI
Davanın karar duruşmasına ise tutuklu sanık G.K., tutuksuz sanıklar S.K. ve H.K. katıldı. G.K., mahkemeden yeniden DNA raporu alınmasını isteyerek bebeğin babasının kendisinin olmadığını iddia etti. Mahkeme heyeti ise G.K.'nin talebini reddetti. Diğer ağabey S.K. ise annesi ve kardeşiyle aralarında husumet bulunduğunu ve görüşmediği için kendisine iftira attıklarını ileri sürdü. H.K. de suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti. Mahkeme heyeti tutuklu sanık G.K.'nin üzerine atılı suçu işlediğine kanaat getirerek 30 yıl hapis cezasına çarptırarak iyi hal indirimi uygulamadı. Tutuksuz sanık S.K.'yi 25 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, hükümle tutuklanmasına karar verdi. Anne H.K.'nin ise üzerine atılı suçtan beraatine karar verdi.
ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞI NASIL ANLAŞILIR?
- Cinsel içerikli konulara aşırı ilgi ya da aşırı kaçma eğilimi göstermesi
- Cinsel davranışlarda artış yaşanması
- Uyku sorunları, kabuslar
- Depresyon ya da içine kapanma durumları
- Bedeninin kirli ya da zarar gördüğü şeklindeki söylemler ya da genital organlarında bir sorun olduğunu düşünmesi
- Çizim veya oynadığı oyunlarda cinsellik ögelerini kullanması
- Cinsel yolla bulaşan hastalıkların varlığı gibi belirtiler gözlemlendiğinde, çocuğun cinsel istismara uğradığından şüphelenilmelidir.
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