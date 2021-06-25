Cinsel istismarla suçlanan baba ve oğlunun evi ateşe verildi
Gürcistan’ın Samegrelo bölgesinde 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etmekte suçlanan baba ve oğlunun yaşadığı ev, köy sakini tarafından ateşe verildi.
Gürcistan devlet televizyonunun haberine göre Samegrelo bölgesindeki bir köyde, 60 yaşındaki T.G. ve oğlu Z.G. 8 yaşındaki bir kız çocuğuna farklı günlerde cinsel istismarda bulundu.
Mağdur çocuğun olayı annesine anlatmasıyla ortaya çıkan olayın ardından aile polise şikayette bulundu.
Baba ve oğlu gözaltına alınırken, Gürcistan İçişleri Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre söz konusu olay Gürcistan Ceza Kanunu’nun 137. maddesine göre "tecavüz" kapsamında soruşturuluyor.
Olayın duyulmasının ardından öfkelenen köylüler ise baba ve oğlunun yaşadığı evin önünde toplandı.
Köylüler polisin tüm engellemelerine rağmen evi ateşe verirken, alev alev yanan iki katlı ev itfaiye gelene kadar küle döndü.
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