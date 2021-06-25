Cinsel istismarla suçlanan baba ve oğlunun evi ateşe verildi

25 Haziran 2021 Cuma, 16:25

Gürcistan devlet televizyonunun haberine göre Samegrelo bölgesindeki bir köyde, 60 yaşındaki T.G. ve oğlu Z.G. 8 yaşındaki bir kız çocuğuna farklı günlerde cinsel istismarda bulundu.

Mağdur çocuğun olayı annesine anlatmasıyla ortaya çıkan olayın ardından aile polise şikayette bulundu.

Baba ve oğlu gözaltına alınırken, Gürcistan İçişleri Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre söz konusu olay Gürcistan Ceza Kanunu’nun 137. maddesine göre "tecavüz" kapsamında soruşturuluyor.

Olayın duyulmasının ardından öfkelenen köylüler ise baba ve oğlunun yaşadığı evin önünde toplandı.

Köylüler polisin tüm engellemelerine rağmen evi ateşe verirken, alev alev yanan iki katlı ev itfaiye gelene kadar küle döndü.