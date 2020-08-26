Cinsel saldırı sanığı uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 09:01

İpek Er’e yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile hakkında dava açılan Uzman Çavuş Musa Orhan tahliye edildi. Mahkemenin verdiği tahliye kararı sonrası Orhan; dün akşam; tutuklu bulunduğu cezaevinden salıverildi. Batman’ın Beşiri ilçesinde Uzman çavuş Musa Orhan’ın tecavüzüne maruz kalması üzerine 16 Temmuz’da intihar girişiminde bulunup, tedavi gördüğü hastanede 18 Ağustos günü yaşamını yitirmişti.

GEÇEN HAFTA TUTUKLANMIŞTI

Musa Orhan için geçen hafta tutuklama kararı verilmişti. Hazırlanan iddianame ile birlikte Orhan’ın tutuklanmasına yönelik Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi yakalama kararı çıkarmıştı. Mahkemenin verdiği karar sonrası teslim olan Orhan cezaevine konulmuştu.

İTİRAZ ÜZERİNE TAHLİYE EDİLDİ

Musa Orhan’ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş; tutuklama kararına itiraz etti. Avukat Akkuş, itiraz dilekçesinde müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını öne sürdü. İtirazı Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, Avukat Akkuş’un itiraz dilekçesinde belirtilen hususları yerinde görerek Orhan’ın tahliyesine karar verdi. Karar kısa süre içinde Orhan’ın tahliye oldu.

DURUŞMA EKİM AYINDA

Er’in ölümüne ilişkin soruşturma Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Musa Orhan’a yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ davasının ilk duruşması ise önümüzdeki Ekim ayında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Olay sonrası, Jandarma Genel Konutanlığı da Orhan’ın açığa alınması kararı vermişti.

7 TEMMUZ TARİHİNDEN İTİBAREN YAŞANANLAR

Batman’ın Beşiri ilçesinde yaşayan İpek Er, 7 Temmuz’da Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, uzman çavuş olarak görev yapan Musa Orhan adlı kişinin kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu ve detaylı bir ifade verdi. 16 Temmuz’da bir mektup bırakarak tabancayla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak Batman Bölge Hastanesi’ne kaldırıldı. İpek Er, 34 gün tedavi altında tutulduğu hastanede, önceki gün hayatını kaybetti.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturmada ise Musa Orhan 16 Temmuz’da gözaltına alındı. İfadesinin ardından tutuklamaya sevk edildi, ancak adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Başsavcılık bu karara itiraz etti. Ancak bu itiraz kabul edilmedi. Bu süreçte 27 Temmuz’da iddianame hazırlandı.

İddianame eksiklik nedeniyle iade edilince başsavcılık bu karara itiraz etti, itiraz kabul edilince savcılık iddianameyle birlikte tekrar tutuklama talep etti. 19 Ağustos'ta incelemeyi tamamlayan ağır ceza mahkemesi ,iddianameyi ve tutuklama talebini kabul etti. Musa Orhan hakkında yakalamaya yönelik tutuklama kararı çıktı. Orhan aynı gün tutuklandı.