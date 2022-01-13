Cinsel saldırıyla suçlanan Prens Andrew'un askeri unvanları elinden alındı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ikinci oğlu Prens Andrew'ün tüm askeri unvanları ve kraliyet ailesi himayelerinin Kraliçe'ye geri verildiği duyuruldu.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ikinci oğlu Prens Andrew'ün tüm askeri unvanları ve kraliyet ailesi himayelerinin Kraliçe'ye geri verildiği duyuruldu.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada York Dükü unvanını taşıyan Prens Andrew'ün resmi olarak "majesteleri" unvanını kullanmaya da son vereceği belirtildi.
York Dükü Prens Andrew'a cezaevinde ölen cinsel suç hükümlüsü Jeffrey Epstein'ın çevresindeyken işlediği iddia edilen cinsel saldırı suçlamaları konusunda ABD'de suçlama yöneltiliyor.
Epstein ile Prens Andrew'ı suçlayan Virginia Giuffre arasında 2009'da yapılan anlaşmanın Prens Andrew'a yargı muafiyeti sağlamadığına hükmetmişti.
Bu da, cinsel saldırı davasının görüleceği anlamına geliyor.
Şikayeti yapan Virginia Giuffre, dilekçesinde pedofili hükümlüsü Jeffrey Epstein tarafından Andrew'a seks için sunulduğunu, o sırada 17 yaşında olduğunu yani Amerikan yasalarına göre çocuk sayıldığını iddia ediyor.
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