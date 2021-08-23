Cinsel yönelimini açıklayan Megan Fox: "Benim yaşantım kimseyi ilgilendirmez"

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:47

10 yıllık eşi ve 3 çocuğunun babası Brian Austin Green'den geçtiğimiz yıl boşanan Megan Fox (35), rapçi Machine Gun Kelly ile yeni bir ilişki yaşamaya başlamıştı.Transformers serisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Megan Fox, ABD'de bir radyo programına katıldı

"BENİM YAŞANTIM KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ"

Katıldığı radyo programında hayatına dair açıklamalarda bulunan Fox, "Toplumun size karşı dayatmaları her dönem etkili olmuştur. Ancak ben bu dayatmalara karşı çıkıyorum. İlerleyen dönemde hemcinsime de aşık olabilirim" dedi.

Biseksüel olduğunu söyleyen Fox, "Benim yaşantım kimseyi ilgilendirmez! Önemli olan kiminle mutlu ve huzurlu olduğunuzdur" ifadelerini kullandı.

Biseksüel Nedir?

Biseksüel, hem erkeklere hem de kadınlara karşı fiziksel, cinsel veya romantik çekim hisseden bireyler için kullanılır. Modern tanımı 19. yüzyılda oluşmaya başlayan bu terim, iki anlamına gelen "bi" ve cinsel anlamına gelen "seksüel" sözcüklerinin birleşiminden oluşmaktadır.