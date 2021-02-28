Çip krizi Tesla’yı vurdu: Üretime ara verildi

28 Şubat 2021 Pazar, 11:29

Pandemi nedeniyle dünya genelinde 2.5 milyonun üzerinde insan hayatını kaybetti. Pandemi insan sağlığının dışında bir çok farklı krizi de beraberinde getirdi.

Pandemi döneminde çip üreticileri hızlı tüketim elektronik sektörüne yönelirken, dijitalleşen otomotiv sektörüne stok yetiştiremez hale geldi.

Çip krizi sebebiyle dünyada fabrikalar birbiri ardına üretimi yavaşlatırken, elektrikli otomobil üreticisi Tesla’dan oldukça kritik bir hamle geldi.

Electrek’te yer alan habere göre, söz konusu tedarik sorunları nedeniyle şirket Model 3’ün üretim bandını 2 haftalığına kapatma kararı aldı.

Bloomberg’in ulaştığı bilgiye göre, şirket söz konusu kararı geçtiğimiz günlerde çalışanlarını bildirdi.

Söz konusu mesajda üretim bandının 7 Mart’ta kadar çalıştırılmayacağı bilgisinin altı çizildi.

SEKTÖR MUZDARİP OLDU

Yeni model otomobillerde 100'den fazla mikroişlemci yer alıyor ve imalatçılan bunların hepsini tedarik edemiyor.

Son dönemde önde gelen çip üreticileri TSMC ve Samsung, son teknoloji ürünleri için bir hayli karmaşık yeni 5 nanometre çip üretim süreci için milyarlarca dolar harcadı.

Ancak uzmanlar, genel anlamda sektörün az yatırım yapılmasından muzdarip olduğunu belirtiyor.

Counterpoint Araştırma'nın geçtiğimiz günlerdeki raporunda, "İkinci sınıf üreticiler son birkaç yılda, düşük kazanç, az kar marjları ve yüksek borçluluk bildirimi yaptı. Karlılık anlamında küçük kuruluşlar için yeni tesisler açılması zor" denildi.

Ve bu çip üreticilerinin bir çoğu, ek talebe üretimi değil, fiyatlarını artırarak yanıt verdi.