Çıplak arama yok diyen Özlem Zengin’e Boğaziçi öğrencileri için düzenlenen tutanağı gösterdi: “Yok mu demiştiniz?”
AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından protesto eylemlerine katılan öğrencilerin gözaltına alındıktan sonra çıplak arama dayatıldığı yönündeki iddia tutanaklarda da yer aldı.
Melih Bulu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne atanmasının ardından öğrenciler protestolar düzenledi.
Protesto eylemlerinin ardından birçok öğrenci gözaltına alındı. Bazı öğrencinin gözaltında çıplak arama dayatıldığı yönündeki iddialar sert tepkiler gösterildi.
Çıplak aramalara yönelik düzenlenen tutanakta, öğrencilerin bu yöndeki iddialarına da yer verildi. Tutanakta, "Doğruluğu anlaşıldıktan sonra taraflara imzalatıldı" denildi.
ÇIPLAK ARAMA İDDİASINA YÖNELİK TUTANAK ŞÖYLE
Tutanağı sosyal medya hesabından paylaşan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "çıplak arama yoktur" diyen AKP Grup Başkanvekili Özelm Zengin'e seslenerek, "Çıplak arama yok mu demiştiniz?" ifadesini kullandı.
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