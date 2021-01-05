Çıplak aramayı reddeden öğrencilere darp
Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan rektör protestosunda gözaltına alınan öğrencilerden bazılarının çıplak arama girişimine direndikleri için darbedildikleri öğrenildi.
Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atanmasına tepkiler dinmezken, sabah saatlerinde çok sayıda öğrenci dün protesto gösterisine katıldıkları için evleri basılarak gözaltına alındı.
Vatan Emniyet'te öğrencilerin bir kısmıyla görüşen avukat Engin Kara, görüşme esanasında bazı öğrencilerin çıplak arama işkencesinin kendilerine dayatıldığını, direndikleri için de darbedildiklerini beyan ettiklerini anlattı.
Gözaltıların tamamının Boğaziçililerden oluşmadığını, desteğe gelen üniversite öğrencilerinin de aralarında bulunduğunu ifade eden Kara şöyle konuştu:
"28 kişilik gözaltı listesi var, 17'si gözaltında. Vatan Emniyet'te bekletiliyorlar ve 2 günlük gözaltı süresi konuldu. "2911'e muhalefet ve görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasından soruşturma açılmış. Şu an dosyada başka bir şey göremiyoruz. Olay tutanağında ise, "Melih seni sevmiyoruz", Kayyım rektör istemiyoruz", "Polis üniversiteden defol" gibi sloganlar yer alıyor.
"ÇIPLAK ARAMA DAYATILDI"
Kara görüştüğü öğrencilerden birkaç tanesinin çıplak arama dayatmasına maruz kaldıklarını anlattıklarını söyleyerek şöyle devam etti: "Emniyet'e getirdiklerinde çıplak arama yapılmaya çalışılmış. Direnince aramayı yapmamışlar ama öğrencileri darbetmişler."
Öğrencilerin evlerine çok sert şekilde girildiğini de kaydeden Kara, gözaltındakilerin durumlarının genel olarak iyi olduğunu belirtti.
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