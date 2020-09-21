Çipli kimlik kartları ve ehliyetler ne zaman birleşiyor, başvuru nasıl yapılacak?

21 Eylül 2020 Pazartesi, 14:58

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 21 Eylül’den itibaren sürücü belgesi bilgilerinin yeni kimlik kartına yükleneceğini duyurdu.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada "Teknolojinin bütün haliyle birlikte vatandaşımızın işlerini kolaylaştırması konusunda kullanılmasını sağlayan ve hakikaten her yıl milyonlarca nüfus ve vatandaşlık işlerine giren, hizmet alan milyonlarca vatandaşımızın memnuniyetini sağlamak için çaba sarf eden, büyük bir devrimi gerçekleştiren arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

YENİ ÇİPLİ KİMLİK KARTI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

21 Eylül tarihinden itibaren, yeni tip sürücü belgelerinin Türkiye genelinde Nüfus Müdürlükleri’nden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacak.

Bu işlem için; sürücü belgesindeki bilgilerin yüklenmesi için herhangi bir ücret alınmayacak.

Sürücü belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda tıpkı eski kartların yenilenmesi gibi, kimlik kartlarından otomatik olarak silinecek.