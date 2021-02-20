Ciro kaybı destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır?

20 Şubat 2021 Cumartesi, 13:34

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, işletmelerin ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabileceklerini duyurdu. Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek ödemeleri için başvuru sürecini başlattık. İşletmelerimiz ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabileceklerdir” dedi.

Bugün itibarıyla başlayan ciro kaybı başvurularında, destek 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmayacak.

E-DEVLET CİRO KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ciro kaybı desteği başvurusu e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Restoran ve kafelere verilecek ciro kaybı desteği başvuruları 31 Mart saat 23:59'a kadar devam edecek.

Başvurmak isteyen yurttaşlar www.turkiye.gov.tr/ticaret-ciro-kaybi-destegi-basvurusu adresi üzerinden, öncelikle e-Devlet şifrelerini girerek sisteme giriş yaptıktan sonra başvuru ekranından başvurularını tamamlayabilir.

Başvuru, işletmeyi temsile yetkili kişilerce yapılacak ve başvuru ile eki taahhütname elektronik ortamda onaylanacak. Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip işletmelerce yapılabilecek itirazlar, başvuru tarihinden itibaren 10 gün içinde İç Ticaret Genel Müdürlüğüne yapılacak. İtirazların değerlendirilmesinde vergi dairesi kayıtları esas alınacak.

Ticaret Bakanlığı, destek programının uygulanmasına ilişkin olarak başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan diğer kurum ve kuruluşlar ve bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek. Ciro kaybı desteği, destekten faydalananın başvuru esnasında bildirdiği ve elektronik ortamda doğrulanan banka hesabına yatırılacak.

CİRO KAYBI DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Açıklanan destek programından, 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 yılındaki cirosu 3 milyon lira ve altında olup buna oranla 2020 yılındaki cirosu yüzde 50 ve üzerinde azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler faydalanabilecek. Mükellefler, söz konusu destekten, esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez yararlanabilecek.

Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının yüzde 3'ü olacak. İşletme cirolarının tespitinde 27 Ocak 2021 itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınacak. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 yıllarındaki dönemlere ilişkin verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri dahil) ciro hesaplamasında dikkate alınmayacak.

Tebliğ kapsamındaki ciro kaybı desteği ile 22 Aralık 2020 tarihli ve 3323 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı'nın 3'üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında verilen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, Karar kapsamındaki 3 bin lira tutar, bu tebliğ kapsamında sağlanacak ciro kaybı desteğinden mahsup edilecek ve varsa kalan meblağ bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilecek.