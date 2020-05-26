City, efsanesine ağlıyor!

26 Mayıs 2020 Salı, 15:29

Manchester City tarihinde A takım formasını en genç giyen oyuncu olan Glyn Pardoe, 73 yaşında hayatını kaybetti. City resmi internet sitesinden bir açıklamada bulunurken 15 yaşında ilk kez City formasını giyen efsane için "Kulübümüzün gelmiş geçmiş en büyük hizmetkarlarından biriydi" ifadesini kullandı. Pardoe'nun City altyapısında forma giyen torunu Tommy Doyle ise "Sonsuza kadar kahramanım! Seni çok seviyorum, rahat uyu..." paylaşımında bulundu.

Manchester City tarihinde A takım formasını giyen en genç oyuncu olan Glyn Pardoe, 73 yaşında hayatını kaybetti. Haberi kulüp, resmi internet sitesinden duyururken Pardoe’nun ölüm sebebi haberde yer almadı.

1962’de henüz 15 yaşındayken (15 yıl 314 gün) A takım formasını giyen Pardoe, hücum oyuncusu olarak başladığı kariyerini unutulmaz bir savunma oyuncusu olarak noktaladı