Çizmede futbol heyecanı başlıyor

İtalya Serie A'nın 20 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklandı.

AA
28 Mayıs 2020 Perşembe, 20:54

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan İtalya Serie A'nın 20 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklandı.

Serie A’da çok sayıda futbolcu koronavirüse yakalanmıştı.


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