Çizmede futbol heyecanı başlıyor
İtalya Serie A'nın 20 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklandı.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan İtalya Serie A'nın 20 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklandı.
Serie A’da çok sayıda futbolcu koronavirüse yakalanmıştı.
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