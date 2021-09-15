Club Brugge - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

15 Eylül 2021 Çarşamba, 12:33

Lionel Messi , bugün oynanacak Club Brugge mücadelesi ile Paris Saint Germain forması ile ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkmış olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu heyecanı devam ediyor. A grubu ilk maçında Club Brugge ile Paris Saint Germain kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Club Brugge - Paris Saint Germain maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Club Brugge - Parıs Saint Germain maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Club Brugge - Paris Saint Germain maçı 15 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.