Club Brugge - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
Lionel Messi'nin Paris Saint Germain ile ilk Şampiyonlar Ligi maçı, bugün saat 22.00'de Club Brugge karşısında olacak. Maç Exxen'den canlı yayınlanacak.
Lionel Messi , bugün oynanacak Club Brugge mücadelesi ile Paris Saint Germain forması ile ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkmış olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu heyecanı devam ediyor. A grubu ilk maçında Club Brugge ile Paris Saint Germain kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Club Brugge - Paris Saint Germain maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
Club Brugge - Parıs Saint Germain maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
Club Brugge - Paris Saint Germain maçı 15 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
Video Haberler
- Yolcu otobüsü, otomobille çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
- Hamza Dağ açıkladı: Bu da AKP'nin anketi
- Türkiye’de bir ilk: Öksürük sesinden anlaşılacak
- Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı
- Belediyeye ait tabelayı götürmek istedi, şoke oldu!
- İstanbul’da “omuz atma” cinayeti kamerada
- 6 aylık çocuk ölümden böyle döndü
- Canlı yayında AKP'li Çelik'e yanıt verdi
- Antalya'da korkunç sopalı 'gürültü' kavgası
- Şaşkına çeviren anlar! Denize girmeye devam ettiler
En Çok Okunan Haberler
- Bill Gates’ten bir pandemi uyarısı daha
- Sedat Peker ve bir milletvekiline suikast...
- Esin Şenol’a çirkin saldırı
- Mikrofonu aldı, öğrencilere tehdit yağdırdı!
- Haluk Levent'ten 'pişmanım' paylaşımı
- Nagehan Alçı, Afganistan'a gitti
- Dolar için 23 Eylül uyarısı
- Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı
- ODTÜ’yü isyan ettiren atama
- İYİ Parti'den, küfreden AKP'li Mehmet Sekmen'e protesto