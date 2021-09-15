Club Brugge - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Lionel Messi'nin Paris Saint Germain ile ilk Şampiyonlar Ligi maçı, bugün saat 22.00'de Club Brugge karşısında olacak. Maç Exxen'den canlı yayınlanacak.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2021 Çarşamba, 12:33
Club Brugge - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
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Lionel Messi , bugün oynanacak Club Brugge mücadelesi ile Paris Saint Germain forması ile ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkmış olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu heyecanı devam ediyor. A grubu ilk maçında Club Brugge ile Paris Saint Germain kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Club Brugge - Paris Saint Germain maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Club Brugge - Parıs Saint Germain maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Club Brugge - Paris Saint Germain maçı 15 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.


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