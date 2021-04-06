Clubhouse yeni özelliğini duyurdu: Kullanıcılar para kazanabilecek
Sesli konuşma platformu Clubhouse, yayıncıların para kazanmasını sağlayacak özelliğini duyurdu.
Sadece davet ile girilebilen sesli konuşma platformu Clubhouse, yeni bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu.
Şirket, çevrim içi ödeme platformu Stripe ortaklığı ile yayıncılarına ödeme yapılmasının önünü açacak bir özellik üzerine çalışıyor.
Yayıncılarına karın tamamını vermeyi planlayan şirket, ödemeleri Stripe altyapısıyla doğrudan Clubhouse üzerinden gerçekleştirecek.
Henüz Android versiyonu bulunmayan uygulamanın Haziran ayında Android kullanıcılarının kullanıma açılması hedefleniyor.
Ödemelerin bütün yayıncılara birden başlamayacağını belirten Clubhouse, öncelikli olarak küçük bir yayıncı grubuyla testlere başlayacak.
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