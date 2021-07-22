Clubhouse’dan davetiye şartıyla ilgili dikkat çeken karar
Sosyal medya uygulaması Clubhouse, uygulamaya girişteki davetiye şartıyla ilgili kararını açıkladı.
Koronavirüs salgınında kullanıcılara sunularak karantina sürecinde büyük beğeni toplayan ve kullanıcıların canlı ve sesli olarak sohbet odalarında konuştuğu Clubhouse, kullanıcı giriş sisteminde değişikliğe gitti.
2020 yılının mart ayında kullanıma sunularak davetiye usulüyle giriş yapılabilen sosyal medya uygulaması Clubhouse, davetiye sistemini kaldırarak bütün kullanıcıların kullanımına açıldı.
Clubhouse’dan gelen açıklamada, programa giriş yapmak için davetiye sisteminin ortadan kaldırıldığı ve uygulamaya katılmak için bir bekleme listesi olmayacağı bildirildi.
ANDROİD SÜRÜMÜ YAYINLANMIŞTI
İlk olarak IOS kullanıcıları için kullanıma sunulan Clubhouse, geçtiğimiz mayıs ayında Andorid işletim sistemini kullananları için yeni bir sürüm yayınlamıştı.
KULLANICILAR ORTALAMA BİR SAAT HARCIYOR
Bununla birlikte Clubhouse, platformda günlük yaklaşık 500 bin oda oluşturulduğunu ve kullanıcıların uygulamada ortalama günde yaklaşık bir saat harcadığını söyledi.
Geçen hafta, uygulama içerisinde "Backchannel" adlı doğrudan mesaj gönderme seçeneğini sunan Clubhouse, yaklaşık 90 milyon mesaj gönderildiğini aktardı.
Clubhouse’un ortaya çıktıktan sonra büyük ilgi görmesiyle birlikte, sosyal medya devlerinden Facebook Live Audio Rooms, Twitter da “Spaces” uygulamasının denemelere başlandığını aktarmıştı.
Kaynak: NTV
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