ÇMO Başkanı Bozoğlu, ASKİ Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı

29 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

Beş dönemdir ÇMO Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Bozoğlu, yeni görevine başlamadan önce Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Meslek yaşamı ve oda başkanlığı görevi boyunca Türkiye’nin çevre sorunlarına çözüm üretmek için mücadele ettiklerini belirten Bozoğlu, “Mücadelelerimiz sonunda önemli başarılar da elde ettik. En son Ankara’nın bir parçası olan Tuz Gölü’ndeki yoğun madenciliğin durdurulmasına ilişkin bir dava kazanmış ve Tuz Gölü’nün kurtulmasını sağlamıştık” dedi.

Bu zamana kadar doğrudan “su yönetimi” konularında yoğun çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Bozoğlu, “Bu birikimin, başkent Ankara’nın Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne aktarma fırsatı verilmesi beni onurlandırdı. Sayın Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, seçildiği günden bu yana Ankaralıların daha sağlıklı çevrede yaşama hakkı için oldukça önemli hedefler koymuş ve bizi çok heyecanlandırmıştı. Artık bu hedeflerin hayata geçirilebilmesi için doğrudan katkı verme fırsatımız var” ifadelerini kullandı.

Mesleki ve bürokratik deneyimi, akademik ve idari bilgi birikimini büyükşehir belediyesine ve ASKİ’ye aktaracağının da altını çizen Bozoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “ASKİ’deki yeni görevimde çevreye karşı her zaman duyduğumuz sorumluluk bilinciyle Ankara’nın çevre sorunlarının çözülmesine yönelik elimden gelen tüm katkıyı sunacağım. Çevre sorunlarına, iklim krizine dair akademik, teknik ve toplum yararı gözeten gönüllü çalışmalarım, yazılarım ve mücadelem devam edecek.”