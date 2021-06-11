Çobanlık yaparken Robert Lisesi’ne girmişti: Hollanda Büyükelçiliği harekete geçti

11 Haziran 2021 Cuma, 14:27

Tunceli’nin yüksek kesimli yaylalarında ailesiyle birlikte geçimini sağladığı sırada hazırlandığı TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayıp Amerikan Robert Lisesi’ne yerleşmeyi başaran Mahir Gündoğdu, bu yıl mezun oluyor.

Türkiye birinciliğiyle yerleştiği Robert Lisesi’nin ardından Gündoğdu’nun Pülümür’ün 2 bin 600 rakımlı Çobanyıldızı Yaylası’nda koyun güderek, Tilburg Üniversitesi’ne hazırlanıyor haberi Hollanda Büyükelçiliği, harekete geçti.

'SOSYAL MEDYA HESABIMDA KAMPANYA BAŞLATTIM'

Tunceli Müzesi'nde Hollandalı sanatçıların oluşturduğu resim sergisine katılan Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, Mahir Gündoğdu ile bir araya geldi.

Weststrate, Mahir’in Tilburg Üniversitesi’nde okuyabilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi. Ülkesinde çok sayıda Tuncelili, olduğunu aktaran Weststrate, 3 hafta önce Tuncelili Dilan Yeşilgöz’ün Ekonomik İşler ve İklimden Sorumlu Devlet Bakanı olduğunu hatırlattı.

Mahir’in elde ettiği başarıdan dolayı tebriklerini ileten Weststrate, “Öncelikle Mahir’i tebrik etmek istiyorum. Böyle bir başarı basit bir şey değil. Ben de haberi yeni aldım. Türkiye’de çıkan İngilizce bir gazete var, bütün diplomatlarının okuduğu bir gazetede Mahir’in başarısı yazılmıştı. Sosyal medya hesabımda kampanya başlattım. Orada da Mahir benimle iletişime geçti. Destek talebinde bulundu. Ben de bunun üzerine harekete geçtim. Tilburg Üniversitesi’nde çok arkadaşlarım var. Hemen onlarla görüştüm. Buraya gelene kadar yazışmalar yaptım. Üniversitede imkan sağlanması için bir çalışmamız var. Bir gün de olacak şeyler değil. Olumlu bir sonuç alacağız. Tuncelili Hollanda’da çok var. 3 hafta önce Tuncelili biri Ekonomik İşler ve İklimden Sorumlu Devlet Bakanı oldu. Tunceli’ye ikinci gelişim, doğasından ve insanından çok etkileniyorum” dedi.

'AMACIM ÖRNEK OLMAK'

Hollanda Büyükelçiliği’nin kendisine destek vermesini sevinçle karşılayan Mahir Gündoğdu “Tunceli'den gerçekten eğitim alanında bir farkındalık var. Buradaki özne ben olabilirim ama benim için değil sadece tüm insanlar için bir olanak yaratmak gerek. Benim amacımda buradan gidip tek kendim için çalışmak değil, dünya vatandaşı olmak. Diğer öğrencilere örnek olmak, buradaki rekabeti artırarak insanların azmini çabaya dönüştürmek. İnşallah benim Hollanda’da okuyabilmem için de bir imkan bulunur. Benim için çaba gösteren Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate’ye teşekkür ederim” diye konuştu.

Mahir için Hollanda’da yaşayan Tuncelililer ile iletişim kurduklarını belirten Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ise “Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate ile bu süreci konuştuk ve bu durumdan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Bu süreci sonuna kadar desteklediğini ve bir çaba gösterdiğini biliyoruz. Tilburg Üniversitesi’nin de bu şehirde böyle bir öğrencinin oraya giderek okuma isteğini güçlendirmesi gerekiyor. Bizler de belediye olarak oradaki hemşerilerimiz var onlarla iletişim kurarak imkan sağlanması için çaba gösteriyoruz” dedi.