Coca Cola İçecek 2020'de 1.23 milyar TL net kâr etti

25 Şubat 2021 Perşembe, 11:00

Anadolu Grubu'nun ana hissedarı olduğu Coca-Cola İçecek'in (CCI), 2020 yılında net satış gelirleri yüzde 19,8 arttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CCI'nın, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise 282 baz puan artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 21,8’e ulaştı.

Konsolide satış hacmi yüzde 1,9 azalan CCI'da ünite kasa başına net satış geliri ise yüzde 22,2 arttı. Pay başına kazancını da yüzde 27,6 artıran CCI, 2 milyar TL ile bu zamana kadarki en yüksek serbest nakit akımına ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola İçecek Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır, CCI'nın toplam 26 fabrika ve 8 bin 500'e yakın çalışanıyla 10 ülkede faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, "Sağlam bir performans gösterdiğimiz dördüncü çeyrekle birlikte unutulmaz bir yılı geride bırakıyoruz. Tarihin en zorlu krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldık. Ancak krize hızlı bir şekilde yanıt verdik ve yılın ilk günlerindeki öngörülerimizin ötesinde bir başarı yakaladık. Hem faaliyetlerimizin devamlılığını sağlayan kararlı duruşları hem de müşterilerimize, tedarikçilerimize ve toplumumuza verdikleri değerden dolayı çalışanlarımızla gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



