Coca Cola'dan 36 yıl sonra bir ilk: İçeriği değişiyor

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 16:17

Coca-Cola gibi şirketler, imza ürünleri söz konusu olduğunda ince bir çizgide yürümek zorunda. Tüketici trendlerine ayak uydurmak ve rekabette bir adım önde olmak onlar için bir gereksenim. Ancak büyük çaplı şirketler, değişiklik yaptıklarında sadık müşterilerini üzme ve onları markadan uzaklaştırma riskini taşır. Bu nedenle insanların gerçekte ne istediğini tahmin etmek zor olabilir.

Rakip PepsiCo (PEP), 2015 yılında, içerikle ilgili tüketici şikayetlerine yanıt olarak aspartamı Diyet Pepsi formülünden çıkardığında öğrendi. Düzenli tüketiciler, Pepsi'nin ertesi yıl aspartam versiyonunu geri getirdiği yeni tarife karşı çıktı.

Coca-Cola, Coca-Cola'nın daha çok normal kolaya benzemesi için tasarlanan yeni versiyonunu aylardır uluslararası alanda piyasaya sürüyor. Bu yaz, yeni sürüm Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sunuldu.

Dünya çapında, hayal kırıklığına uğramış müşteriler yeni formülasyonla ilgili endişelerini dile getirdiler. Twitter'da kullanıcılar tadı "bleh" ve "iyi değil" olarak nitelendirdi. Kimisi ise "berbat" dedi.

Coca-Cola'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıma sunulacağını duyurduğu sıralarda, Coca-Cola Ticari Markasının Kuzey Amerika'daki kategori lideri Rafael Prandini, CNN Business'a şirketin içeceğin nasıl karşılanacağından emin olduğunu söyledi. "Hem yeni tarifi hem de yeni görünümü mevcut Coca-Cola Zero Sugar tüketicileri ve tüketici olmayanlar ile önceden test ettik. Ve gerçekten sevdiler. Şirketin bu lansmanlardan gördüğü sonuçlar çok cesaret verici" dedi.

Şirket Perşembe günü, reçete değişikliğinden bu yana Coca-Cola Zero Sugar'ın "Avrupa ve Latin Amerika'da güçlü bir performans sürdürdüğünü" ekledi.

SON DEĞİŞİKLİK 1985 YILINDA YAPILDI: KOLA TADINI GERİ VERİN

Nisan 1985'te Coca-Cola, içeceğin yeni tarifini açıklamak için hareketli bir New York City basın toplantısı düzenledi ve şirketin yaklaşık 100 yıldır ilk kez imza ürününü değiştirdiğine dair söylentileri doğrulamıştı.

New Coke adı verilen yeni ürünün şirket için büyük bir sorunu çözmesi gerekiyordu. Şirket, duyurudan önceki yıllarda, ikonik içecek Pepsi'ye payını kaybetmişti. Rakip kola, kör tat testlerinde Kola ile Pepsi'yi karşı karşıya getiren "Pepsi Challenge" reklam kampanyasıyla, tüketicilerin yıllardır ürünü tercih etmesiyle övünüyordu. New Coke, Coke'un kendi tat testinden doğdu. Coke, yeni formülü deneyen yaklaşık 200 bin tüketicinin onu eskisinden daha çok beğendiğini söyledi. Orijinalin daha yumuşak, daha tatlı bir versiyonu olarak tanımlandı.

Yine de, yeni ürün anında tepkiyle karşılandı. New York Times 1985 tarihli bir haberinde, bir adamın "Tadı Değiştirdin" adlı bir şarkı yazdığını bildirdi. Şarkının mesajı açıktı: "Duygularımız çok güçlü, 99 yıl haklı olduktan sonra ülkeni yanlış yaptın. Şimdi yakarışımızı duyun ve bunun şaka olmadığını bilin, sadece bize kola tadını geri verin."