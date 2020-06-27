Coca-Cola'dan flaş reklam kararı

27 Haziran 2020 Cumartesi, 20:07

Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Coca-Cola tüm sosyal medya platformlarındaki reklamlarını, en az 30 gün boyunca durduracağını açıkladı.

Karar en az 10 büyük şirketin, ABD Başkanı Donald Trump’ın “nefret söylemi” içeren paylaşımını silmeyen Facebook’u boykot etmesinin ardından geldi.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Facebook’a karşı boykota resmen katılmadıklarını söyleyen Coca-Cola CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı James Quincey, “Irkçılığa bu dünyada yer yok. Irkçılığa sosyal medyada da yer yok. Reklam politikamızı yeniden gözden geçirip bir revizyona ihtiyacı olup olmadığına bakacağı. Sosyal medya ortaklarımızdan geniş çapta hesap verilebilirlik ve şeffaflık bekliyoruz” dedi.

KOTUN DEVLERİ DE BOYKOTA KATILDI

Coca-Cola’nın açıklamasının ardından ünlü giyim markaları Levi’s ve Dockers da en azından tüm temmuz boyu Facebook ve Instagram’a reklam vermeyeceklerini açıkladı:

Facebook’un yanlış bilgilendirme ve nefret söylemini durdurmak için aksiyona geçmesi gerekiyor. Bu, bizim değerlerimize yönelik kabul edilemez bir aşağılama. #stophateforprofit (Kâr için nefrete son ver) kampanyasına katılıyor ve Facebook’daki tüm reklamlarımızı durduruyoruz.

Uluslararası multimedya şirketi Verizon, spor giyim markaları Patagonia ve The North Face; Dove, Ben & Jerry’s ve Hellmann’s gibi markaların sahibi Unilever de daha önce boykota katıldığını açıklayan firmalar arasında.

NE OLMUŞTU?

25 Mayıs tarihinde Minnesota eyaletinde yaşayan Afroamerikalı George Floyd’un beyaz bir polis tarafından öldürülmesi sonrası tüm ülkeye yayılan ırkçılık karşıtı gösteriler polisin orantısız güç kullanması, süpermarketler ve Apple gibi şirketlere yağmalamanın başlaması ile çok kısa sürede önüne geçilemez bir hâl aldı.

Orduya sokağa inme emri veren ABD Başkanı Donald Trump’ın 29 Mayıs’ta yaptığı “Yağma başlarsa ateş açarız” paylaşımı ise tansiyonun yükselmesinde dönüm noktası oldu.

Twitter, tarihinde ilk kez bir devlet başkanının paylaşımını “şiddet içerdiği” gerekçesiyle sınırlandırdı.

Twitter’ın bu hamlesinden sonra gözler Facebook’a çevrildi ancak Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’ten gelen “Başkan Trump’ın paylaşımı Facebook kurallarını ihlal etmiyor” açıklaması hem toplumda hem de şirket içinde çok fazla tepki aldı.

Zuckerberg’e göre Trump’ın açıklaması “ifade özgürlüğü” kapsamındaydı ve Başkan’ın paylaşımında da belirttiği gibi Ulusal Ordu görevlendirilecekse “toplumun bunu bilmesi gerekiyordu”.

Zuckerberg’in bu açıklaması yönetim kademesini karıştırırken, bazı mühendisler istifasını sundu.