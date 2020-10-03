Çocuğa cinsel istismara tahliye

03 Ekim 2020 Cumartesi, 06:00

Kilis'in Dorucak köyünde yaşayan Emine Özdemir, M.A isimli şahıs tarafından 14 yaşındayken cinsel istismara uğradığını iddia ederek şikayet etti. Özdemir'in şikayetinin üzerine 12 Ağustos'ta gözaltına alınan M.A, emniyete verdiği ifadede Emine Özdemir'in doğurduğu bebeğin babası olduğunu söyledi. M.A çıkarıldığı mahkeme tarafından 12 Ağustos’ta ‘nitelikli cilsel saldırı’ suçlamasıyla tutuklandı.

Ancak sanık M.A'nın daha sonrasında verdiği savunmada Emine Özdemir’e cinsel saldırıda bulunmadığını, ilişkilerinin olduğunu ve 2020 yılına ait WhatApp konuşmalarını gösterdiği öğrenildi. Bunun üzerine M.A, ‘nitelikli cilsel saldırı’ suçlamasıyla yargıladığı davada takipsizlik kararı verilerek, 24 Ağustos günü serbest bırakıldı.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Cinsel saldırıya uğradığını iddia eden Özdemir, “3 yıl önce M.A isimli şahıs tarafından bir su deposunda cinsel istismara uğradım. 3 yıl boyunca da beni ilişkiye zorladı. Köye ve aileme rezil olurum korkusuna her dediğini yapmak zorunda kaldım. 2019 yılının Kasım ayında ise bana cinsel istismarda bulunan M.A tarafından hamile kaldım. Çocuğu doğurduğumda daha 17 yaşımdaydım. Bebeğe de bakacak durumum olmadığı için Çocuk Esirgeme Kurumu’na vermek zorunda kaldım. M.A hakkında şikayetçi oldum. Ancak 12 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest kaldı. Can güvenliğim yok. Hayatım bitti, mahvoldu. Bir de bana yaptıkları yanına kaldı. Bugün bana bunu yapan, ceza almadığı için başka kadınlara da cinsel istismar da bulunmaya devam edecek Adalet biran önce bu adama dur demeli” diye konuştu.

'YANLIŞ KANAATLAR GETİRİLEREK TAHLİYE EDİLDİ"

Özdemir’in avukatı İbrahim Demirci ise savcının ‘reşit olmayanla cinsel ilişkiye giren M.A.’nın tahliyesini istediğini vurgulayarak, “14 yaşındaki bir çocuğa karşı nitekli istismarla yargılanması gerekirken hakkında yanlış kanaatler getirilerek yanlış işlemlerle tahliye edildi. Ancak bütün bu olumsuzluklara rağmen hak ettiği cezayı alması ve bu cezaya hükmedilinceye kadar hakkında kanunda yazan hükümler uygulanarak tutuklu yargılanması sağlanmalıdır. Sanığın şu an nerede olduğu bilinmemektedir. Kendisi yaptığı hastalıklı eylemlerin intikamının alınacağından ve yargılamaktan korktuğu için ikamet ettiği köyü de terk etmiş, ailesini de yanına alarak kaçmıştır. Gecikme durumunda kaçma ihtimali kuvvetle muhtemel olan sanığın ivedilikle tutuklanmasını ve yargılanmasına tutuklu devam edilmesi zaruridir” ifadelerini kullandı.