Çocuğa cinsel istismarla suçlanan 73 yaşındaki erkek hakkında karar verildi

Bursa'da 9 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 11 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA
09 Mart 2021 Salı, 13:53
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Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık O.V. (73), taraf avukatları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği avukatları katıldı. Son sözü sorulan sanık, suçlamaları kabul etmedi. 

Mahkeme , sanığa "çocuğa karşı cinsel istismar" suçundan 5 yıl 2 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan" da 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Duruşmanın ardından Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği üyeleri adliye önünde basın açıklaması yaptı.


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