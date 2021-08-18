Çocuğa istismar iddiası mahalleyi karıştırdı

İstanbul Küçükçekmece'de çocuklara istismar girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi.

DHA
18 Ağustos 2021 Çarşamba, 10:55
Çocuğa istismar iddiası mahalleyi karıştırdı
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Küçükçekmece'de iddiaya göre, yabancı uyruklu şüpheli, çocuklara istismar girişiminde bulundu. Şüpheliyi görenler duruma müdahale etti.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sevk edildi. Şüpheliyi, mahallelinin elinden polis, aldı. Gözaltına alınan şüpheli, karakola götürüldü.

'DAHA ÖNCE DE BU OLAY OLDU'

Mahalle sakini Yusuf Yıldız, "Daha önce de bu olay oldu. Komşuların çocukları 'Bu adam bize sarkıntılık ediyor' dediler. Takip edip, yakaladık. Bize 'İranlıyım' dedi. Türkçesi zayıftı" diye konuştu.


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