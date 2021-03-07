Çocuğa tecavüze yeltenen şüpheliden iğrenç savunma : "Kendi istedi"
Bursa İnegöl’de bulunan bir caminin gasilhane bölümünde çocuğa tecavüze yeltenen adamı yakalayan cami cemaati linç etti. Şüpheli H.H.Ü., çıkarıldığı mahkemece ‘çocuğa cinsel istismar’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Bursa'da 10 yaşındaki çocuğu taciz ettiği öne sürülen H.H.Ü kendisini yakalayan kişilerce darbedildi. Gözaltına alınan taciz şüphelisi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Darp anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi çocuğun sesini duydu. Sesleri dinleyen adam, çocuğun taciz edildiğini fark etti. 10 dakikalık uğraş sonunda olayın yaşandığı yerin kapısı açıldı içeriden çocuk ile H.H.Ü isimli şüpheli çıktı.
Kaçmaya çalışan H.H.Ü., kendisini yakalayan kişilerce darbedildi. Bu sırada H.H.Ü. iğrenç eylemini, "Kendi istedi" sözleriyle savundu. Yurttaşlar durumu polise bildirdi. H.H.Ü., polis ekipleri gelene kadar alıkonuldu. H.H.Ü polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
Öte yandan taciz şüphelisi H.H.Ü’nün darp edildiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H.Ü., çıkarıldığı mahkemece ‘çocuğa cinsel istismar’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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