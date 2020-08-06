Çocuğun penisi koptu, aynı mahalledeki şehir hastanesi müdahale edemedi

06 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Söz konusu olay üzerine çocuğun ailesi, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Şehir Hastanesi doktorlarının ağır ihmalinin ve kusurunun bulunduğu savunulan dilekçede, olay şöyle anlatılıyor: “3 yaşındaki çocuk S.K., annesi ile babasının işte oldukları saatlerde Şehir Hastanesi’yle aynı mahallede bulunan 71 Evler Mahallesi’ndeki evlerinin önünde oynarken topu evlerinin bitişiğindeki inşaat şantiyesine kaçıyor. Çocuk, topun peşinden giderek hiçbir güvenlik önlemi alınmayan şantiyeye giriyor. Şantiyenin giriş kapısının rüzgârın etkisiyle kapanması sonucu çocuğun penisi kapı arasına sıkışıyor ve penisin uç kısmı kopuyor. Olay yaşanır yaşanmaz eve gelen çocuğun dayısı R.Ö. ile arkadaşı N. Ö., çocuğu Eskişehir Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne götürüyor. Acilde görevli doktor Z.B.Ş çocuğu muayene etmiyor, pansuman yapmıyor, yaralanmanın boyutunu incelemiyor, penisinin uzaktan fotoğrafını çekerek kimliği araştırılan ve şüpheli olarak görülen çocuk cerrahi servisi doktoruna gönderiyor. Bu sırada acilde görevli doktor Z.B.Ş çocuğun dayısına, kendisinin pratisyen hekim olduğunu ve bir şey yapamayacağını, reçeteye yazdığı kremi almasını ve çocuğa pansuman yapmasını söylüyor.

KURTARILABİLİRDİ

Bunun üzerine dayısı, çocuğu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, ambulans tahsis edilmediği için kendi imkânlarıyla götürüyor. Çocuk, Tıp Fakültesi acil serviste muayene ediliyor ve inceleme sonucunda penisin uç kısmının koptuğu tespit ediliyor. Doktorlar, kopan dokunun bulunmasını istiyor. Dayı R.Ö. olay yerine tekrar gidiyor ve dokuyu bularak hastaneye ulaştırıyor. Ancak doktorlar, geç kalındığı için dokunun öldüğünü, işlevini kaybettiğini ve operasyon yapamayacaklarını söylüyor. Eğer Şehir Hastanesi’nde zamanında müdahalede bulunulsaydı, çocuğun üreme organın kurtarılabileceği ifade ediliyor.”

CİMER’E ŞİKÂYET

Konuyla ilgili CİMER’e şikâyette bulunan aile, olayı Sağlık Bakanlığı’na da taşıyacağını açıkladı. Yoğun bakımda tedavisi tamamlanan çocuk S.K’nin ise servise alındığı öğrenildi.