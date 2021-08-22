Çocuğunuzla daha fazla vakit geçirmek mümkün

22 Ağustos 2021 Pazar, 10:28

Çalışıyorsunuz, sonra bir gün çocuk yapmaya karar verdiniz... Sağlıklı bir bebeğiniz oldu. Yasanın size tanıdığı altı haftalık izin, süt izni, ücretsiz izin ne varsa kullandınız. Ama çocuk tatlı, size gereksinimi var ve siz de onunla daha fazla vakit geçirmek istiyorsunuz... İşte böylesi bir durumda imdada 2016 yılında çıkan bir düzenleme giriyor. Kısmi çalışma...

Kısmi çalışma, işçinin, işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yaptığı çalışmaya deniyor. Yani her işçi; işin mahiyetine, kendi ihtiyaçlarına ve durumuna, işverenle karşılıklı anlaşma koşuluna bağlı olarak ve yazılı olması şartıyla kısmi süreli iş sözleşmesine dayanarak kısmi süreli çalışma yapabilir. Ama kadınlar, daha doğrusu çocuk doğuran kadınlar daha çok kısma çalışma yapabilir. Çünkü, 10.02.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6663 Sayılı Kanun'un 21. maddesiyle, 4857 sayılı İş Kanununun 13. maddesine eklenen fıkralar ile; analık izni ve yarı zamanlı çalışma sonrasında, çocuğun mecburi ilköğretim çağına gelmesine kadar ebeveynlere kısmi süreli çalışma hakkı verilmiş ve bu uygulamaya ilişkin usul ve esasların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmış durumda.

EVLAT EDİNEN DE YARARLANABİLİR

8 Kasım 2016 tarihli ve 29882 sayılı Resmi Gazete'de söz konusu Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi. Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik ile doğum ya da evlat edinilmesi sonrası işçinin kısmi süreli çalışma yapabileceği işler ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş durumda.

Bu talep, işveren tarafından karşılanacak ve geçerli fesih nedeni sayılmayacaktır. Ayrıca, kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilecek. Diğer taraftan, kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam zamanlı çalışmaya başlaması durumunda yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer.

Eğer eşiniz çalışmıyorsu bu haktan yararlanamıyorsunuz. Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferiden evlat edinenler de çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren bu haktan yararlanabiliyor. Kadın işçi bu haktan çocuk altı yaşına gelen kadar yararlanabilir.

45 DEĞİL 30 SAAT

Bir çalışmanın kısmi süreli çalışma olarak kabul edilebilmesi için, haftalık çalışma süresinin en fazla normal haftalık çalışma süresinin üçte ikisi kadar olması gerekir. Yani normal çalışma haftasını en fazla 45 saat kabul edersek, kısmi çalışanın en fazla 30 saat çalışması gerekiyor. Kadın haftalık çalışma süresi 30 saati aşmamak kaydıyla haftanın 6 günü çalıştırılabilir. Pazar günleri haftalık izin verilmesi zorunlu.

Kısmi süreli çalışmalarda işçinin yasal hakları bakımından tam süreli çalışma ile orantılı uygulamalar yapılır. Bunun ötesinde yasa ve iş sözleşmesi ile sağlanmış haklar kısmi süreli çalışma gerekçesi ile ortadan kaldırılamaz. Kısmi süreli çalışan işçilerin sigorta bildirimleri çalıştıkları saatlerin güne çevrilmesi sonucunda oluşan prim günleri esas alınarak yapılır.

ASGARİDEN AZ OLAMAZ

Kısmi süreli çalışmada işçinin alacağı ücretin şekli ve miktarı taraflarca kararlaştırılar. Bununla birlikte ödenecek ücret asgari ücretin altında olamaz. Normal koşullarda alınacak ücret, ücretin 30 bölünerek günlük ücretin bulunması, onun da günlük 7.5 saat hesabıyla saat ücreti hesaplanır.