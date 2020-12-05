Çocuk bedeni üzerinde iç çamaşırı reklamları durduruldu

05 Aralık 2020 Cumartesi, 13:19

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilenerek satışa sunulduğu tespit edildi.

ÇOCUK İSTİSMARI OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ



Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı’na reklamların durdurulması yönünde yazı gönderildi. Yazıda, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinden sergilendiği görüntülerde çocuğun yüzünün belli olmasa bile çocuk bedeninin teşhir edilerek sunulmuş olmasının çocuk istismarı olarak değerlendirildiği belirtildi.

Bakanlığın başvurusu üzerine Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, söz konusu reklamları durdurdu. Cezalara ilişkin tebligatlar ilgili şahıs ve şirketlere gönderildi.

