Çocuk Edebiyatı ve Pozitif Bilim!

20 Şubat 2021 Cumartesi, 00:42

KUANTUM VE ÇOCUK!

İngiliz Chistopher Edge, kitapları yirmiden fazla dile çevrilen, birçok ödül kazanmış bir yazar. Türkiye’de iki kitabı Bilgi Yayınevi tarafından, Ceren Ceylan’ın çevirisiyle basıldı. İlk olarak Albie Brıght’ın Sayısız Dünyası isimli kitabı çıkmıştı, yeni çıkan kitabının ismi ise Jamie Drake Denklemi.

Bir yıl içinde üçüncü baskısını yapan Albie Bright’ın Sayısız Dünyası’nda, Albie’nin ölen annesini kuantum fiziği yardımıyla paralel evrenlerde aramasına tanık ediyor yazar.

Annesi öldüğünde babasının, “Hepimiz atomlardan oluşuyoruz. Annenin kanseri, vücudundaki bir tanecik bozuk hücreden kaynaklanıyordu ama kuantum fiziğine göre bunun gerçekleşmediği, annenin kanser olmadığı, bugün hâlâ hayatta ve yanımızda olduğu bir paralel evren var.” diye konuşması onu harekete geçiriyor ve yaptığı bir deneyle paralel evrenlerde yolculuğu başlıyor.

Kitap boyunca değişik duygular içinde Albie’nin annesini arayışa tanık olurken kuantum fiziği, Newton’un yerçekimi yasası, vücudumuzdaki kromozomların hareketleri, paralel evrenin bilinmeyenleri, yanardağların nasıl patladığı, CERN’deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın ne işe yaradığı gibi farklı bilimsel bilgileri ve çok daha fazlasını en sade halleriyle öğreniyoruz.

FIBONACCI’DEN UZAYA!

Yeni çıkan Jamie Drake Denklemi kitabında ise babası başarılı bir astronot olan Jamie’nin hikâyesine tanık oluyoruz. Babasıyla gurur duyan ama doğum gününde yanında olmadığı için ona kızan Jamie, samimiyeti okura yansıyan sahici bir karakter.

Uzaylılardan aldığı sinyallerle hayatı değişmeye başlayan Jamie işler ters gittiğinde de sorumluluk almaktan kaçmıyor. Bu kitapta da baştan sona temponun hiç düşmediği sürükleyici bir macera yaratan Christopher Edge, bu kez özellikle astronomi ile matematik alanından bilimsel verilerle kuruyor hikâyesini.

Kitabı bitirip kapattığınızda uzay, uzaylılar, yıldızlar, galaksiler, ışık hızı, ışınlanma, güneş patlaması, Fibonacci dizisi, Hubble Teleskobu, Apollo projesi gibi birçok konuda ilginç bilgiler öğrenmiş olduğunuzu fark ediyorsunuz.

Sonuç olarak; pozitif bilimlerle çocuk edebiyatını ustalıkla buluşturmasıyla, Christopher Edge’in çocuk edebiyatında yeni bir yol açtığını söyleyebiliriz. Daha önce matematik, fizik gibi bilim dallarını sevmeyen, sıkıcı bulan veya anlayamayan birçok çocuğun bu kitapları okuduktan sonra bakışlarının değişmesi şaşırtıcı olmayacaktır.