Çocuk hakları mücadelesine uluslararası destek
Çiğli Belediyesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından hazırlanan Lanzarote Sözleşmesi kapsamında "Çocuğa Karşı Cinsel Şiddetin Durdurulması için Yerel ve Bölgesel Yönetimler Antlaşması'na" taraf olmak adına başvuruda bulundu.
Çocuk haklarının güvence altına alınması ve çocuklara yönelik alınacak kararların kurumsal ve sürdürülebilir kılınması amacıyla Çocuk ve Çocuk Hakları Birimi ile Çocuk ve Çocuk Hakları Komisyonu'nun kurulduğu Çiğli'de, mücadele sınırlarını uluslararası alana genişleten örnek bir uygulamaya daha imza atıldı. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin de 2011 yılında imzaladığı "Çocuğa Karşı Cinsel Şiddetin Durdurulması için Yerel ve Bölgesel Yönetimler Antlaşması'na" taraf olmak için başvuru yapıldı.
BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: HAYALLERİNİ KORUMALIYIZ
Türkiye'de ve dünyada çocuklara yönelik cinsel sömürü ve istismar vakalarının son yıllarda artış gösterdiğini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Yapılan araştırmalara göre Avrupa'da her beş çocuktan biri herhangi bir biçimde cinsel şiddetin mağduru olmuş durumda. Bilim insanları, bu durumun Türkiye'de de maalesef benzer olduğunu belirtiyor. Çocuklar maruz kaldıkları bu cinsel şiddet sonrası uzun yıllar atlatamayacakları travmalar yaşıyor. Hayallerinden ve hedeflerinden uzaklaşarak hayatları kararıyor. Bu noktada, çocukların haklarını korumak adına ulusal ve uluslararası alanda iş birliği içerisinde mücadele etmek hayati önem taşıyor. Çiğli Belediyesi olarak, biz de toplumcu bakış açısıyla bu soruna yerel anlamda katkı sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
"ÇOCUKLARIN İSTANBUL SÖZLEŞMESDİR"
"Çocuklarımızın haklarını korumak amacıyla başlattığımız mücadeleyi daha güçlü kılmak adına başvuruda bulunduğumuz bu sözleşme, tabiri caizse çocukların İstanbul Sözleşmesi'dir. Bu başvuru öncesinde belediye meclisimizde Çocuk ve Çocuk Hakları Komisyonu'nu kurduk. Sadece çocuklara yönelik çalışmalarla ilgilenecek Çocuk ve Çocuk Hakları Birimi'ni faaliyete soktuk. Başvuruda bulduğumuz Lanzarote Sözleşmesi kapsamındaki 'Beşte Bir Kampanyası' doğrultusunda öncelikli olarak; bu alanda çalışacak görevli ve gönüllülere eğitimler vereceğiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz için bilgilendirme oturumları gerçekleştireceğiz. Ailelere yönelik seminerler düzenleyeceğiz. Çocuk Danışma Hattı'nı kuracağız. STK'lar ve kentimizin diğer paydaşlarıyla iş birliği yapacağız."
Çocuklar konusunda geçmişten bugüne hassasiyeti yüksek bir toplumsal anlayışa sahip olduklarının altını çizen Başkan Gümrükçü, “Neredeyse yüz yıl önce Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilen, dünyada eşi benzeri olmayan bir bayramımız var. Atamızın 'Memleketi asıl ışığa boğacak olan çocuklardır. Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı' sözünden yola çıkarak yüz yıl önce çocuklara verilen bu değeri ve özeni daha da ileriye taşımalı ve geliştirmeliyiz" dedi.
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