Çocuk işçi kalbine isabet eden kurşunla can verdi
Samsun’un Terme ilçesinde fındık tarlasında çalışan 15 yaşındaki çocuk, maganda kurşununun kalbine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Samsun Terme'de yaşayan ve ailesi ile çalışmak için Akçagün Mahallesi'nde fındık toplamaya giden çocuk işçi Doğan Yılmaz'ın (15) göğsüne fındık topladığı sırada nereden geldiği belli olmayan kurşun isabet etti.
Ağır yaralanan Yılmaz, ailesi tarafından hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri kurşunun nereden atıldığını tespit etmek için çalışma başlattı.
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